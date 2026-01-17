Bundesrichterin schränkt Maßnahmen der ICE-Beamten in Minnesota ein

Laut einer 83-seitigen Anordnung einer US-Bundesrichterin dürfen friedliche Protestierende oder Autofahrer in Minnesota nicht festgenommen werden.

Washington – Angesichts der angespannten Lage wegen des Einsatzes der US-Einwanderungspolizei ICE im Bundesstaat Minnesota hat eine Bundesrichterin die Befugnisse der dortigen ICE-Beamten eingeschränkt. Friedliche Protestierende und Autofahrer dürften nicht festgenommen oder mit Pfefferspray vertrieben werden, erklärte Richterin Katherine Menendez in ihrer am Freitag (Ortszeit) ergangenen 83-seitigen Anordnung. Sie gab dem US-Heimatschutzministerium 72 Stunden Zeit für die Umsetzung.

Medien: Ermittlung gegen ICE-kritische Politiker

Zwei für ihre scharfe Kritik an den ICE-Razzien in Minnesota bekannte hochrangige Demokraten sind Berichten zufolge in den Fokus von Ermittlern des Justizministeriums geraten. Mehrere US-Medien berichteten unter Berufung auf nicht genannte Quellen, dass es Ermittlungen gegen Gouverneur Tim Walz und den Bürgermeister der Großstadt Minneapolis, Jacob Frey, gebe.

Das Justizministerium äußerte sich zunächst nicht zu den Medienberichten. CNN berichtete, es gehe bei den Ermittlungen des Justizministeriums um mögliche Behinderung der Strafverfolgung durch Bundesbehörden.

Bürgermeister: „Lasse mich nicht einschüchtern“

Bürgermeister Frey schrieb in einem X-Post, in dem er auch den CNN-Bericht verlinkte, es handle sich um einen Einschüchterungsversuch. „Ich lasse mich nicht einschüchtern.“ Die Regierung habe Chaos in die Stadt gebracht.

US-Justizministerin Pamela Bondi schrieb am Freitagabend bei X: „Eine Erinnerung an alle in Minnesota: Niemand steht über dem Gesetz.“ Details, worauf sie sich bezog, nannte sie nicht.

Frau bei ICE-Einsatz erschossen

Die Stadt Minneapolis war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil bei einem Einsatz der Einwanderungsbehörde ICE ein Beamter die unbewaffnete Mutter Renee Nicole Good erschossen hatte. Die US-Regierung verteidigte das Vorgehen als Notwehr. Demokraten und Demonstranten hingegen kritisierten den Einsatz scharf und sprachen von übermäßiger Gewalt sowie mangelnder Transparenz bei der Aufarbeitung.

© ROBERTO SCHMIDT

Nach Darstellung der Regierung lenkte die US-Bürgerin ihr Auto in Richtung eines ICE-Beamten. Videoaufnahmen zeigen aber, dass Good ihr Fahrzeug von dem ICE-Beamten weg steuerte.

Der Vorfall löste landesweit Proteste aus und führte zu juristischen Auseinandersetzungen zwischen Bundesstaat und Bundesregierung.

Angespannte Lage in Minnesota