- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Kommentar
Das Kaninchen vor der Schlange
Kommentarvon Christian Jentsch
US-Präsident Donald Trump sieht sich am Zenit der Macht und will sich auf der Weltbühne holen, was er begehrt. Europa geht in Deckung und macht sich kleiner, als es ist.
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten