Entscheidung bis zum Sommer
Höchstgericht bestätigt UVP-Pflicht im Pitztal: Wieso der Gletscher-Ausbau jetzt wackeln könnte
Die neuen Liftpläne am Pitztaler Gletscher bedürfen einer Umweltverträglichkeitsprüfung – das ist nun letztinstanzlich entschieden worden.
© Böhm
Der Verwaltungsgerichtshof hat die UVP-Pflicht für die Lift- und Pistenpläne am Pitztaler Gletscher jetzt bestätigt. Der Alpenverein jubelt, die Gletscherbahnen wollen bis zum Sommer entscheiden, wie es mit dem umstrittenen Projekt weitergeht.