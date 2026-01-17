- Überblick
Grüne Spitzenkandidaten
Tiroler Landtagswahl 2027: Barbara Neßler macht den Weg für Gebi Mair frei
Barbara Neßler bleibt lieber Nationalratsabgeordnete in Wien.
© Rita Falk
Von Liane Pircher, Manfred Mitterwachauer
Keine Konkurrenz für Gebi Mair wird es bei der Spitzenkandidatur der Grünen zur Landtagswahl 2027 geben.
