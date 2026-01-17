Grimm-Märchen: Stadtbücherei Lienz feiert Klassiker der Kinderliteratur

Die Stadtbücherei Lienz widmet das Jahr 2026 den Gebrüdern Grimm. Ein Jahresprogramm beleuchtet bekannte Märchenklassiker für Familien und Schulklassen. Es lädt zum Neuentdecken der Geschichten ein.

Lienz – Das Programm „Klassiker der Kinderliteratur“ fokussiert sich auf die Märchen der Gebrüder Grimm. Diese gelten seit Generationen als wichtige Erzählungen im deutschsprachigen Raum. Die Bücherei richtet sich mit ihrem Angebot an Familien, Schulklassen und Literaturinteressierte.

Märchen-Nachmittage für Kinder

Von März bis Dezember 2026 finden monatlich gestaltete Märchen-Nachmittage statt. Jede Veranstaltung widmet sich einem Grimm-Klassiker. Die Programme richten sich in der Regel an Kinder ab fünf Jahren. Der Eintritt ist frei. Aufgrund begrenzter Plätze ist eine Voranmeldung meist notwendig.

Die Termine im Überblick

Donnerstag, 5. März 2026, 15.00 Uhr: „Rotkäppchen“ Für Kinder ab 5 Jahren. Tickets in der Stadtbücherei reservieren.

„Rotkäppchen“ Für Kinder ab 5 Jahren. Tickets in der Stadtbücherei reservieren. Donnerstag, 16. April 2026, 15.00 Uhr: „Einäuglein, Zweiäuglein und Dreiäuglein“ Für Kinder ab 5 Jahren. Ticketreservierung erforderlich.

„Einäuglein, Zweiäuglein und Dreiäuglein“ Für Kinder ab 5 Jahren. Ticketreservierung erforderlich. Donnerstag, 11. Juni 2026, 15.00 Uhr: „Rumpelstilzchen“ Für Kinder ab 5 Jahren. Ticketreservierung erforderlich.

„Rumpelstilzchen“ Für Kinder ab 5 Jahren. Ticketreservierung erforderlich. Donnerstag, 1. Oktober 2026, 15.00 Uhr: „Allerleirauh“ Für Kinder ab 5 Jahren. Ticketreservierung erforderlich.

„Allerleirauh“ Für Kinder ab 5 Jahren. Ticketreservierung erforderlich. Donnerstag, 12. November 2026, 15.00 Uhr: „Das tapfere Schneiderlein“ Für Kinder ab 5 Jahren. Ticketreservierung erforderlich.

Besondere Weihnachtslesung im Dezember

Am Donnerstag, den 17. Dezember 2026, gibt es eine besondere Weihnachtslesung. „Frau Holle“ wird in zwei Lesungen präsentiert: um 15 Uhr und um 16 Uhr. Diese Veranstaltung ist offen für alle Altersgruppen. Eine Voranmeldung ist hier nicht nötig. Bastelstationen, Spiele, Kinderpunsch und Kekse ergänzen das Angebot.

Die Stadtbücherei möchte mit ihrem Jahresschwerpunkt Geschichten lebendig machen. Die Märchen werden möglichst im Originaltext präsentiert. So soll ihr klassischer Ursprung erlebbar bleiben. Bibliothekspädagogische Begleitung ist vorgesehen. Platztickets für die jeweiligen Veranstaltungen sind jeweils 14 Tage vor dem Termin erhältlich.

Infobox: Märchenjahr in Lienz