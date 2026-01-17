Skistar Vlhova meldete sich mit „wundervollen Neuigkeiten“ bei ihren Fans

Das sind endlich einmal gute Nachrichten von Petra Vlhova. Die slowakische Skiläuferin will in Kürze ihr Comeback auf der Skipiste feiern. Nach zweijähriger Leidenszeit bekam die 30-Jährige grünes Licht von der medizinischen Abteilung: „Das sind wirklich wundervolle Neuigkeiten für mich.“

Die Ausnahmekönnerin im Stangenwald (22 Weltcupsiege) hat auch gleich ehrgeizige Ziele, wie sie ihren Fans in einem kurzen Video verriet. „Die Zeit ist kurz, aber ich will bei Olympia starten“, sagte die Slalom-Olympiasiegerin von Peking 2022. „Ich kann nicht versprechen, dass ich es schaffe, aber ich werde alles dafür tun.“

Vlhova war 2024 bei ihrem Heimrennen in Jasna schwer gestürzt und hatte sich eine komplizierte Knieverletzung zugezogen. Mehrere Comeback-Versuche scheiterten. Jetzt soll die Rückkehr auf die Piste endlich gelingen. (TT.com)