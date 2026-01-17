Traditionshäuser vor Umbruch

Was beim Sandwirt, beim Romediwirt und im Gasthof Heiligwasser los ist

Wegen eines kompliziert zu behebenden Wasserschadens musste der Romediwirt monatelang geschlossen bleiben.
© Rosa Karbon
Renate Perktold

Von Renate Perktold

Die Nachricht kam überraschend: Nach 19 Jahren wird die Pächterfamilie des Sandwirts in Innsbruck nicht mehr weitermachen. Auch beim Romediwirt gibt es Veränderungen, die auf unglückliche Umstände zurückzuführen sind. Für den Gasthof Heiligwasser wird ebenfalls ein neuer Pächter gesucht.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561