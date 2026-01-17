Was beim Sandwirt, beim Romediwirt und im Gasthof Heiligwasser los ist

Die Nachricht kam überraschend: Nach 19 Jahren wird die Pächterfamilie des Sandwirts in Innsbruck nicht mehr weitermachen. Auch beim Romediwirt gibt es Veränderungen, die auf unglückliche Umstände zurückzuführen sind. Für den Gasthof Heiligwasser wird ebenfalls ein neuer Pächter gesucht.