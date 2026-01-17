Eiskletterer in Sölden nach Sturz aus Steilgelände gerettet

Sölden – Ein 40-jähriger Eiskletterer aus der Schweiz ist am vergangenen Sonntag in Sölden verunglückt. Er war mit seinem deutschen Seilpartner in der Eiskletterroute „Alzenlehnerfall“ im Ortsteil Zwieselstein unterwegs. Beide Alpinisten galten als erfahren und waren entsprechend für die Tour ausgerüstet, berichtet die Polizei.

Nachdem sie die sechste Seillänge der Route erfolgreich bewältigt hatten, seilten sie sich ohne weitere Probleme wieder zum Ausgangspunkt der Route ab. Dort angekommen, passierte das Unglück: Der 40-jährige Schweizer hängte sich aus dem Seil aus, um eine kurze, ungesicherte Passage zu einem nahegelegenen Baum zu queren. Dabei verlor er den Halt, stolperte und stürzte mehrere Meter über das extrem steile und vereiste Bachbett ab.