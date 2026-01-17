Stadt will evaluieren

Unmut über Umwege: Neue Verkehrsführung am Bozner Platz stößt auf Kritik

Die Zufahrt zur Zentralgarage ist seit knapp zwei Monaten nur noch von Osten her möglich, über die Brixner Straße und den Bozner Platz selbst. Für viele AutofahrerInnen bedeutet das deutliche Umwege über stauanfällige Straßenzüge.
© Rita Falk
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Die Zufahrt zur Innsbrucker Zentralgarage ist seit der neuen Verkehrsführung rund um den Bozner Platz für viele AutofahrerInnen mit deutlichen Umwegen verbunden. Auch sonst kommt aus der Bevölkerung teils Kritik an den neuen, recht komplizierten Regelungen.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561