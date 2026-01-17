Stadt will evaluieren
Unmut über Umwege: Neue Verkehrsführung am Bozner Platz stößt auf Kritik
Die Zufahrt zur Zentralgarage ist seit knapp zwei Monaten nur noch von Osten her möglich, über die Brixner Straße und den Bozner Platz selbst. Für viele AutofahrerInnen bedeutet das deutliche Umwege über stauanfällige Straßenzüge.
© Rita Falk
Die Zufahrt zur Innsbrucker Zentralgarage ist seit der neuen Verkehrsführung rund um den Bozner Platz für viele AutofahrerInnen mit deutlichen Umwegen verbunden. Auch sonst kommt aus der Bevölkerung teils Kritik an den neuen, recht komplizierten Regelungen.