Gegen Halsweh, Husten oder Schnupfen: Diese fünf Kräutertees helfen bei Erkältungen

Thymian, Salbei, Lindenblüten, Giersch: Gegen Husten, Schnupfen und Halsschmerzen ist mehr als nur ein Kraut gewachsen. Zubereitet als Tee bekommt man erste Beschwerden oft schnell in den Griff. Kräuterexpertin Monika Bachlechner erklärt, welche Pflanzen gegen Erkältungssymptome helfen und wie man sie als Teeaufguss zubereitet.