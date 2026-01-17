Beschwerden lindern
Gegen Halsweh, Husten oder Schnupfen: Diese fünf Kräutertees helfen bei Erkältungen
Gerade bei einer leichten Erkältung können einfache, auf Kräutern basierende Hausmittel die Beschwerden spürbar lindern.
© canva
Thymian, Salbei, Lindenblüten, Giersch: Gegen Husten, Schnupfen und Halsschmerzen ist mehr als nur ein Kraut gewachsen. Zubereitet als Tee bekommt man erste Beschwerden oft schnell in den Griff. Kräuterexpertin Monika Bachlechner erklärt, welche Pflanzen gegen Erkältungssymptome helfen und wie man sie als Teeaufguss zubereitet.