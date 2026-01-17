EM-Hattrick perfekt! Müller rodelte zu Gold und zur Weltcupführung

Jonas Müller hat sich den Europameistertitel im Einsitzerbewerb der Männer geholt. Es ist sein dritter in Folge. Der 28-Jährige war am Samstag bei der EM- und Weltcup-Doppelveranstaltung in Oberhof nicht zu schlagen, setzte sich vor den Deutschen Felix Loch (+0,091 Sek.) und Max Langenhan (+0,275) durch.