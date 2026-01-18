Vater meldet sich bei Polizei, 16-Jähriger verantwortlich für Wiesenbrand in Sillian

Sillian – Auf einer trockenen Wiese in Sillian brach am Samstag ein Brand aus. Das Feuer wurde gegen 11.40 Uhr unterhalb der Gondeltrasse der Hochpustertaler Bergbahnen entdeckt, etwa 150 Meter nordwestlich der Talstation.

Passanten und Polizeibeamte konnten eine rasche Ausbreitung der Flammen verhindern. Sie traten das Feuer aus und bekämpften es zusätzlich mit zwei Handfeuerlöschern. Durch dieses schnelle Eingreifen konnte der Brand auf eine Fläche von nur rund fünf Quadratmetern begrenzt werden. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Sillian rückte mit 15 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an und führte die abschließenden Löscharbeiten durch.

Reste von Böllern gefunden

Am Brandort fanden die Einsatzkräfte Reste von pyrotechnischen Gegenständen. Da sich der Vorfall direkt unterhalb der Gondeltrasse ereignete, ging die Polizei davon aus, dass die Böller aus einer Gondel geworfen wurden und so das Feuer auf der trockenen Wiese auslösten.