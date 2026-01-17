Angst vor Amtsarzt

Drogenlenker flüchtete gleich zweimal vor der Innsbrucker Polizei

Innsbruck – Innsbrucker Polizisten nahmen einem deutschen Autofahrer am Samstag den Führerschein, Autoschlüssel und über 1000 Euro ab. Der 25-Jährige war zuvor am Innrain in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei entdeckten die Beamten Anzeichen für einen Drogenkonsum. Als die Polizisten den Mann zum Amtsarzt bringen wollten, ergriff dieser zu Fuß die Flucht.

Eine weitere Streife entdeckte wenig später den Deutschen, der allerdings erneut davonlief. Schließlich gelang es den Beamten doch noch, den Lenker festzunehmen. Im Wagen des Deutschen konnten die Polizisten außerdem Suchtmittel sicherstellen. (TT)

