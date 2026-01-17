Drogenlenker flüchtete gleich zweimal vor der Innsbrucker Polizei

Innsbruck – Innsbrucker Polizisten nahmen einem deutschen Autofahrer am Samstag den Führerschein, Autoschlüssel und über 1000 Euro ab. Der 25-Jährige war zuvor am Innrain in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei entdeckten die Beamten Anzeichen für einen Drogenkonsum. Als die Polizisten den Mann zum Amtsarzt bringen wollten, ergriff dieser zu Fuß die Flucht.