Insider-Interview
Die Chef-Managerin über den Opernball: „Die Kartenvergabe bedeutet Hysterie“
Alles im Griff: Susanne Athanasiadis auf dem Opernball 2024 in einem Kleid von Society-Designer Thang de Hoo.
© Katharina Schiffl
Sie ist die PR-Chefin der Wiener Staatsoper und damit zuständig für den Opernball. Sich selbst stellt Susanne Athanasiadis nicht gerne in den Vordergrund. Ein Gespräch über die gigantische Dimension des Balls, das Feiern ohne Richard Lugner und ihren Tipp für eine lange Nacht.