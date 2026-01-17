2:5 gegen Vienna Capitals

Haie konnten Rückenwind nicht nutzen: Auf Sieg-Comeback folgte Niederlage

Am Samstag mit den Innsbrucker Haien bei der 2:5-Heimniederlage gegen die Vienna Capitals wieder im Hintertreffen: Max Coatta (blau).
© HCI/PAPA Productions
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger