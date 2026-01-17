Mutter bei Rodelunfall am Rangger Köpfl 20 Meter abgestürzt, Sohn sprang rechtzeitig ab

Oberperfuss – Eine 50-jährige Frau aus Polen ist am Samstagnachmittag bei einem Rodelunfall in Oberperfuss schwer verletzt worden. Sie war gegen 13.45 Uhr gemeinsam mit ihrem achtjährigen Sohn auf einer Rodel auf der Bahn am Rangger Köpfl von der Sektion Stiglreith talwärts unterwegs.

Auf einem längeren, geraden Teilstück verlor die Mutter die Kontrolle über die Rodel und kam von der Strecke ab. Während ihr Sohn noch geistesgegenwärtig von der Rodel abspringen konnte und unverletzt auf der Bahn liegen blieb, stürzte die 50-Jährige rund 20 Meter über steiles Waldgelände ab.