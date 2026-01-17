Kollision beim Abbiegen: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Rum

Rum – Auf der Serlesstraße in Rum hat sich am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Ein zweijähriges Kind, das sich in einem der Fahrzeuge befand, blieb glücklicherweise unversehrt.

Der Unfall nahm laut Polizei seinen Ausgang, als ein 44-jähriger Autofahrer, der in Richtung Westen fuhr, nach links zu einem Supermarkt abbiegen wollte. Er musste jedoch wegen eines Fußgängers anhalten und blieb auf der Gegenfahrbahn stehen. Direkt hinter ihm wartete der Pkw einer jungen Familie – ein 29-jähriger Lenker, seine 31-jährige Frau auf dem Beifahrersitz und die gemeinsame zweijährige Tochter im Kindersitz auf der Rückbank.

Zur gleichen Zeit näherte sich aus der Gegenrichtung ein 26-jähriger Autofahrer. Laut Zeugenaussagen war dieser mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und versuchte noch, nach links auszuweichen. Dabei streifte sein Wagen zuerst das Heck des Autos des 44-Jährigen und kollidierte dann mit dem Pkw der Familie.

Zwei Personen leicht verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls lösten in den beiden vorderen Fahrzeugen die Airbags aus. Die 31-Jährige und der 26-Jährige wurden mit leichten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Hall gebracht. Die beiden Männer und das Kleinkind blieben unverletzt. Zwei der drei Autos waren nicht mehr fahrbereit.