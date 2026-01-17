Pkw geriet auf in Gegenverkehr: Drei Verletzte bei Kollision auf Fernpassstraße

Bichlbach – Auf der Fernpassstraße (B179) hat sich am Samstag gegen 15 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Ein 30-jähriger Autofahrer, der von Reutte in Richtung Heiterwang unterwegs war, geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen, die von einem 50-Jährigen und einem 31-Jährigen gelenkt wurden.