Unfallhergang unklar
Pkw geriet auf in Gegenverkehr: Drei Verletzte bei Kollision auf Fernpassstraße
Bichlbach – Auf der Fernpassstraße (B179) hat sich am Samstag gegen 15 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Ein 30-jähriger Autofahrer, der von Reutte in Richtung Heiterwang unterwegs war, geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen, die von einem 50-Jährigen und einem 31-Jährigen gelenkt wurden.
Bei der Kollision wurden offenbar alle drei Lenker verletzt. Wie schwer, ist unbekannt. Zwei Rettungsteams und mehrere Polizeistreifen standen im Einsatz.
Der genaue Unfallhergang ist noch unklar und wird von der Polizei ermittelt. (TT.com)