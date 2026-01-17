Schweizer nach schwerem Skiunfall in Scheffau in Klinik notoperiert

Scheffau – Bei einer Kollision im Skigebiet von Scheffau am Wilden Kaiser ist am Samstag ein 57-jähriger Schweizer schwer verletzt worden.

Laut Polizei kam es zu dem Unfall kurz nach 11 Uhr in einem Kreuzungsbereich zweier Pisten. Zwei deutsche Skifahrer, 18 und 20 Jahre alt, fuhren auf der blauen Piste Nr. 65 mit nur etwa einem Meter Abstand zueinander in die Kreuzung mit der roten Piste Nr. 67 ein. Zur selben Zeit kam der 57-jährige Schweizer auf der roten Piste zur Kreuzung.

Schweizer blieb bewusstlos liegen

Der Schweizer fuhr genau in die Lücke zwischen die beiden Deutschen. Dabei touchierte er die Skispitzen des einen, der zu Sturz kam, aber unverletzt blieb. Unmittelbar darauf kollidierte der 57-Jährige seitlich mit dem zweiten Deutschen, woraufhin beide stürzten. Während der junge Deutsche nur leichte Verletzungen erlitt, überschlug sich der Schweizer und blieb bewusstlos auf der Piste liegen.