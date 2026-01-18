Kitzbühel: "Arnie" und die "Snowciety"-Karawane im Anrollen

Es ist angerichtet: Die Hahnenkammrennen in Kitzbühel kommende Woche stehen unmittelbar vor der Tür - und mit den Skiartisten kommt auch unweigerlich ein Promi-Großaufgebot an Stars und Sternchen. Einmal mehr im Mittelpunkt, der wohl bekannteste Sohn des Landes: Arnold Schwarzenegger. Der Event-Reigen verläuft wie gewohnt von "Klima-Charity" über "Weißwurstparty" bis "KitzRaceParty". Abseits des Trubels auf Blitzbesuch in Kitz: Schwarzenegger-"Starkollege" Hermann Maier.

Die "Steirische Eiche" reist dieses Mal direkt aus Los Angeles an. Ob auch Langzeitpartnerin Heather Milligan - wie meistens in den vergangenen Jahren - in Tirol zugegen sein wird, blieb vorerst unklar. Gemunkelt wurde zuletzt auch, dass ihn sein Sohn Christopher begleiten könnte. Eine fixe Bestätigung gab es dahingehend aber vorerst nicht. Ankommen wird der Hollywoodstar und ehemalige Gouverneur von Kalifornien wohl bereits am Mittwoch und wie gewohnt in seinem Leib- und Magenhotel "Stanglwirt" in Going nächtigen.

Die frühzeitige Ankunft des "Terminators" hat einen bekannten Grund: seine "Klima-Charity-Auktion" Donnerstagabend im "Stanglwirt", die den überaus kräftigen Startschuss für die danach noch kommenden Society-Ereignisse geben wird. Zweifellos wird der 78-Jährige auch heuer wieder eine ganze Schar an Promis an den Wilden Kaiser locken, die zu Red Carpet-Auftritt und Auktions-Dinner in die Reithalle des "Stanglwirt" kommen werden. Konkrete Namen wurden im Vorfeld nicht bekannt. Im Vorjahr waren dies etwa Model Barbara Meier, Schauspieler Matthias Schweighöfer sowie TV-Moderator und Sänger Giovanni Zarrella. Fix anwesend wird heuer jedenfalls wieder Schwarzenegger-Buddy, Ex-Bodybuilder und Schauspieler Ralf Moeller sein. Der Erlös der Auktion kommt wieder der "Schwarzenegger Climate Initiative" zugute, die international Klimaprojekte unterstützt und auch den "Austrian World Summit" in Wien ausrichtet. Im Vorjahr wurden 1,55 Millionen Euro "eingesammelt".

Für den allerbesten Klima-Zweck kommen heuer bei der Auktion beispielsweise ein nachhaltig produzierte Ski der "Schwarzenegger Climate Initiative" in Kooperation mit dem Skihersteller "Head" in limitierter Edition, ein persönliches "VIP-Workout" mit Schwarzenegger oder ein exklusives Wohnzimmerkonzert mit den Rockern von "The BossHoss" unter den Hammer, wies es seitens Schwarzeneggers Klimaorganisation gegenüber der APA hieß. Auch exklusive Sammlerstücke aus dem Privatbesitz des Hollywoodstars sowie weitere VIP-Erlebnisse warten auf die motivierten Spender. Für die musikalische Umrahmung des Auktions-Happenings sorgt die Berliner Band "The Baseballs".

Am Freitag bildet schließlich die 33. Ausgabe der legendären "Weißwurstparty" - ebenfalls im "Stanglwirt" - einen weiteren Höhepunkt des Promi-Treibens. Der Weißwurstkessel wird dort wohl spätestens nach der Eröffnung durch Hausherr Balthasar Hauser auch in diesem Jahr zum regelrechten Hexenkessel mutieren, bei dem sich zahlreiche Kameraleute, Fotografen und Journalisten um Schwarzenegger und Co. balgen werden.

Konkrete Namen wurden recht spärlich verkündet, aber es sei definitiv mit "den üblichen Verdächtigen" zu rechnen, hieß es. Sicher vertreten sein werden Chartstürmer DJ Ötzi und Tochter Lisa-Marie, diverse Ski-(Alt)-Stars und vor allem deutsche Prominenz. Auch "Volks-Rock'n'Roller" Andreas Gabalier dürfte mit am Start sein. Neu ist 2026 hingegen, dass der Staract, den man ansonsten immer bis zum tatsächlichen Auftritt unter Verschluss hielt, bereits bekannt gegeben wurde. Es handelt sich dabei um "Dick Brave", den Alter Ego des Sängers Sasha. Altbewährt sind hingegen die Zahlen und Fakten der "Weißwurstparty": Auch heuer verspeisen 2.800 Gäste mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit alle 8.000 bereitliegenden Champagner-Weißwürste und alle 8.000 Brezen ratzeputz.

Nachdem am Donnerstag und Freitag Going bei Kitzbühel Mittelpunkt des Societytreibens war, spielt es sich am Samstag dann schließlich direkt und überaus intensiv in der Gamsstadt ab. Am Nachmittag nach der Streif-Abfahrt wedeln Stars und Sternchen am Zielhang bei der "KitzCharityTrophy" mit durchaus unterschiedlichen Skifahrkünsten für in Not geratene Tiroler und Südtiroler Bergbauernfamilien. Teilnehmen werden wohl wieder die üblichen "Trophy"-Akteure - voraussichtlich wieder unter Ägide von "Zielrichter" Bernie Ecclestone. Dass der 95-jährige Brite wieder mit dabei sein soll, erfuhr die APA aus verlässlicher Quelle.

Samstagabend steigt dann die "KitzRaceParty" in Harti Weirathers VIP-Tempel im Zielgelände. Mit Namen, die dort aufmarschieren werden, geizte man im Vorfeld ebenso. Im Vorjahr war die Promi-Dichte außergewöhnlich hoch gewesen: Von Ex-Fußball-Ikone Zlatan Ibrahimović über Skistars der Vergangenheit aus dem In- und Ausland bis hin zu Lokalmatador Hansi Hinterseer, Ex-Fußballweltmeister Bastian Schweinsteiger und die frühere deutsche Starschwimmerin Franziska van Almsick. Bedeckt hielt man sich auch - wie jedes Jahr - was den Musik-Act betraf, der nach dem Schaulaufen am Roten Teppich schließlich die illustre Gästeschar musikalisch bezirzen wird. 2024 hatten dort Ronan Keating und Parov Stelar für Stimmung gesorgt, 2025 James Blunt konzertiert.

Aber auch abseits des "Society-Hotspots" KitzRaceParty" steigen am Samstag noch weitere Party-Ableger, die für gewöhnlich etwas weniger Aufmerksamkeit erfahren. Als da wären: Die "Hummerparty" im Hotel Kitzhof und das "Schnitzelessen" in Rosi Schipflingers "Sonnbergstuben" hoch über Kitzbühel. Heuer neu mit dabei außerdem: Die von "Sports Illustrated" ins Leben gerufene Party "The Chalet", die am Freitag im "Sonnbühel" offenbar der zeitgleich stattfindenden "Weißwurstparty" Konkurrenz machen möchte.

Ein Event geht übrigens bereits Mittwochabend ins Rennen: Die "Kitz Legends Night" im "Hotel Grand Tirolia". Dabei wird wieder der "Inspiration Award" für eine Ex-Sportgröße vergeben. Unter anderem "adabei": Melissa Naschenweng mit einem Auftritt, Ski-Kaiser Franz Klammer und der deutsche Ex-Startorhüter Roman Weidenfeller.

Wenig verwunderlich, dass sich angesichts des bunten Treibens im Umfeld der Hahnenkammrennen auch die Politik in Feierlaune zeigt. Donnerstagabend lädt das Land Tirol unter Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) zusammen mit dem ÖSV und dem Kitzbüheler Ski Club erneut zum traditionellen "Kitzbühel-Empfang" in die "Goldene Gams". Musikkapelle und Schützen inklusive.