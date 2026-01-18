Bei Aufstieg aufs Schönfeldjoch bei Thiersee abgestürzt, Jäger hörte Hilfeschreie

Unglücklich endete die Sonnenaufgangswanderung Richtung Schönfeldjoch (1776 m) am Samstag in Thiersee für einen 58-Jährigen. Der Mann war gegen 4.30 Uhr gemeinsam mit seiner 53-jährigen Lebensgefährtin vom Ursprungpass (836 m) Richtung Schönfeldalm (1566 m) gestartet.

Kurz unterhalb der Alm brach der Mann den Aufstieg ab, die Lebensgefährtin ging weiter. Um 8.11 Uhr hatten die beiden zum letzten Mal telefonisch Kontakt zueinander. Der 58-Jährige geriet bei seinem Abstieg durch die weglose Ostflanke des Schönfeldjochs in unwegsames, immer steileres und teils schneebedecktes Gelände.

Etwa auf halber Höhe zwischen dem letzten Forstweg und der Hörhagbrücke rutschte der Mann aus. Er stürzte über eine etwa 10 Meter hohe Felswand ab. Dabei zog er sich eine Fraktur im Armbereich und mehrere blutende Wunden am Kopf zu. Beim Sturz verlor er zudem sein Smartphone und konnte somit keinen Notruf absetzen.

Jäger hörte Hilfeschreie

Er schaffte es noch, zu einem nahen Graben abzusteigen, konnte seinen Abstieg dann jedoch nicht mehr fortsetzen. Gegen 9 Uhr hörte ein Jäger bei einer Futterstelle für Wildtiere auf der gegenüberliegenden Talseite die Hilfeschreie des Verletzten und verständigte daraufhin die Bergwacht.

Im folgenden Einsatz standen die Bergwacht Thiersee, die Bergrettung Kufstein, der Notarzthubschrauber „Heli 3“, die Polizeistreife und die Alpinpolizei Kufstein. Den Einsatzkräften gelang es, den Verletzten zu lokalisieren. Zwei Mitglieder der Bergwacht konnten ihn um 10.28 Uhr antreffen, sichern und erstversorgen. Ein Notarzthubschrauber holte den Verunfallten mittels Taubergung aus dem unwegsamen Gelände und flog ihn ins Bezirkskrankenhaus Kufstein.