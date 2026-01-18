Alkoholisierter Lenker geriet in Polling ins Schleudern und krachte gegen drei Mauern

Ein alkoholisierter Lenker verunfallte am späten Samstagabend auf der Völser Straße in Polling. Der 45-Jährige war gegen 22.30 Uhr von Flaurling kommend Richtung Polling unterwegs, als er aus unbekannter Ursache ins Schleudern geriet.

Er touchierte eine Betonmauer, welche sich rechts neben der Fahrbahn befand. Durch den Aufprall wurde er auf die gegenüberliegende Fahrbahn geschleudert und stieß dort frontal gegen die Umfriedungsmauer eines Hauses.

Anschließend wurde er erneut auf den ursprünglichen Fahrstreifen geschleudert, touchierte erneut die Betonmauer und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Frontairbag des Lenkers wurde ausgelöst, der Mann verletzte sich leicht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.