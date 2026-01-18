Alcaraz und Sabalenka zogen ohne Probleme in die zweite Melbourne-Runde ein

Melbourne – Mit Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka haben am Sonntag die beiden topgesetzten Tennis-Asse die zweite Runde der Australian Open in Melbourne ohne größere Probleme erreicht. Alcaraz besiegte am Eröffnungstag den australischen Lokalmatador Adam Walton glatt mit 6:3,7:6(2),6:2, während Sabalenka die Französin Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 6:4,6:1 bezwang. Der Deutsche Alexander Zverev kam nach Anlaufschwierigkeiten ebenfalls weiter, während die 45-jährige Venus Williams verlor.

Alcaraz, der in Melbourne den Karriere-Slam anpeilt, machte es gegen Walton nur im zweiten Satz spannend. Der Spanier blieb aber bei seiner Auftakthürde souverän und trifft nun auf den Deutschen Yannick Hanfmann. "Es war ein wirklich solides Match", meinte Alcaraz, der sein erstes Bewerbsmatch 2026 bestritt. "Ich glaube, es könnte keinen besseren Ort dafür geben als die Rod Laver Arena." Zverev gab gegen den Kanadier Gabriel Diallo zwar den ersten Satz im Tiebreak ab, gewann aber letztlich noch deutlich 6:7(1),6:1,6:4,6:2. Es sei nicht einfach gewesen, den Rhythmus zu finden, meinte Zverev.

Die Weltranglisten-Erste Sabalenka musste vor den Augen von Rod Laver und Roger Federer zwar bei der ersten Gelegenheit ein Break hinnehmen, setzte sich im Anschluss gegen ihre französische Gegnerin aber mühelos durch. Danach gestand die Belarussin, dass der Besuch der beiden Tennis-Legenden sie etwas nervös gemacht habe. "Ich habe immer zu mir gesagt: Schau' da nicht hin, schau' da nicht hin", sagte Sabalenka. "Ihr seid meine Idole", so die 27-Jährige vor allem an den Federer gerichtet und bat um ein Selfie mit dem Australier und dem Schweizer. Nächste Gegnerin ist die chinesische Qualifikantin Bai Zhuoxuan.

Die als Nummer sieben gesetzte Italienerin Jasmine Paolini feierte einen 6:1,6:2-Erfolg über Aljaksandra Sasnowitsch aus Belarus. Auckland-Siegerin Elina Switolina aus der Ukraine hielt sich gegen die Spanierin Cristina Bucsa beim 6:4,6:1 schadlos. Das Aus kam hingegen für die ältere Williams-Schwester Venus. 28 Jahre nach ihrem ersten Auftritt in Melbourne musste sich die US-Amerikanerin der 21 Jahre jüngeren Olga Danilovic aus Serbien mit 7:6(5),3:6,4:6 geschlagen geben. Dabei gab Williams, die dank einer Wildcard im Hauptfeld stand, im dritten Satz eine 4:0-Führung aus der Hand.

Williams hatte zuletzt vor fünf Jahren in Australien gespielt. Mit 45 Jahren ist die frühere Nummer eins der Welt die älteste Spielerin, die seit Einführung des Profitennis 1968 bei den Australian Open gespielt hat. Sie hatte erst im Herbst des vergangenen Jahres ihr Comeback gegeben. Ihre Teilnahme abgesagt hat indes die Tschechin Marketa Vondrousova. Die Wimbledonsiegerin von 2023 plagt sich mit einer Schulterverletzung.

Anastasia Potapova hat bei ihrem Grand-Slam-Debüt für Österreich die zweite Runde der Australian Open erreicht. Die gebürtige Russin bezwang die Niederländerin Suzan Lamens nach Satzrückstand 3:6,7:5,6:2 und ist damit die erste Tennis-Spielerin unter österreichischer Flagge seit den French Open 2023, die es bei einem Grand-Slam-Turnier in Runde zwei geschafft hat. Damals war dies Julia Grabher gelungen. Nun winkt ein Duell mit der ehemaligen US-Open-Siegerin Emma Raducanu.

Nach raschem 0:3-Rückstand gelang Potapova das Break zum 1:3, anschließend brachte sie ihr Service durch, verlor den ersten Satz aber. Im zweiten Durchgang legte die 24-Jährige ein Break vor, gab aber gleich darauf den Aufschlag wieder ab. Fast aussichtslos in Rückstand gelegen, nahm die Weltranglisten-54. ihrer 41 Plätze schlechter platzierten Kontrahentin das Service zum 2:5 ab und legte eine Aufholjagd zum 5:5 und Satzerfolg hin.