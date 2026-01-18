Zverev nach holprigem Start mit Auftaktsieg bei den Australian Open

Melbourne – Der Deutsche Alexander Zverev hat bei den Australian Open nach einem holprigen Start doch noch mühelos die zweite Runde erreicht. Der Finalist des Vorjahres gewann in Melbourne seine Auftaktpartie gegen den Kanadier Gabriel Diallo mit 6:7(1),6:1,6:4,6:2. Zverev verwandelte nach 2:43 Stunden in der Rod Laver Arena seinen ersten Matchball. Er bekommt es jetzt entweder mit dem Australier Alexei Popyrin oder dem Franzosen Alexandre Müller zu tun.

Es sei nicht einfach gewesen, den Rhythmus zu finden. „Weil so viele Matches habe ich in diesem Jahr noch nicht gespielt“, meinte Zverev. Der Weltranglisten-Dritte wirkte etwas nervös und unkonzentriert und leistete sich im ersten Satz zwölf vermeidbare Fehler. Der Kanadier begann dagegen mutig und brachte Zverev mit seinem druckvollen Spiel in Bedrängnis. Nach 55 Minuten musste Zverev den ersten Satz im Tiebreak abgeben. Danach steigerte sich der 28-Jährige aber, während Diallo nicht mehr so fokussiert wirkte.