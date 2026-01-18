- Überblick
Kampf um Olympia-Tickets
McGrath führt im Slalom von Wengen, Feller als bester Österreicher Siebenter
Auch Manuel Feller kämpfte mit der schlechter werdenden Piste.
© GEPA pictures/ Mathias Mandl
