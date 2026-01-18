Tragisches Lawinenunglück
Zwei Tiroler starben im Pongau: Ausbildungsgruppe des Alpenvereins von Schneemassen erfasst
Eine Skitourengruppe war am Samstag im Bereich des Finsterkopfs im Großarltal unterwegs, als gegen 14 Uhr eine Lawine abging und die gesamte Gruppe erfasste.
© APA/BERGRETTUNG PONGAU
Im Großarltal wurden am Samstag durch ein Schneebrett vier Menschen getötet. Unter den Opfern befinden sich auch zwei Tiroler. Sie waren Teil einer siebenköpfigen Gruppe eines Ausbildungskurses des Alpenvereins.