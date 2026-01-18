Herausfordernde Arbeiten

Alle Jahre wieder: Wenn in Kitzbühel Tonnen an Material durch die Luft schweben

Die Flughelfer Christian Loidfelder, Caron Williams, Max Fillafer, Pilot Andreas Czappek von Kitz-Air und Andreas Krenn von der Firma Idealbau sorgen für die Transporte in der Luft.
© Harald Angerer
Harald Angerer

Von Harald Angerer

Der Aufbau für die Hahnenkammrennen läuft auf Hochtouren, Hubschrauber spielen hier eine wichtige Rolle. Dabei sind nicht nur die Piloten gefordert, sondern auch ihre Bodencrew, denn die Herausforderungen der Transportflüge entlang der Streif sind vielfältig.

Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Harald Angerer

Harald Angerer

+4350403 2059