Herausfordernde Arbeiten
Alle Jahre wieder: Wenn in Kitzbühel Tonnen an Material durch die Luft schweben
Die Flughelfer Christian Loidfelder, Caron Williams, Max Fillafer, Pilot Andreas Czappek von Kitz-Air und Andreas Krenn von der Firma Idealbau sorgen für die Transporte in der Luft.
© Harald Angerer
Der Aufbau für die Hahnenkammrennen läuft auf Hochtouren, Hubschrauber spielen hier eine wichtige Rolle. Dabei sind nicht nur die Piloten gefordert, sondern auch ihre Bodencrew, denn die Herausforderungen der Transportflüge entlang der Streif sind vielfältig.