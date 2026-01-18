Bühne frei in Anras: Open Mic Session für Talente aus der Region

Am Freitag, den 23. Jänner, öffnet der Kultursaal Anras seine Türen für Kreative und Bühnenbegeisterte. Das Anraser Open Mic lädt dazu ein, eigene Talente in Musik, Poesie, Comedy oder Performance vor Publikum zu präsentieren.

Anras – Die Veranstaltung bietet eine Plattform für alle, die ihre Leidenschaft teilen möchten. Ob musikalische Darbietung, tiefgründige Gedichte oder humorvolle Comedy-Einlagen – hier ist jede Form der Performance willkommen.

Wer schon immer einmal vor Publikum stehen wollte, findet im Pfleghaus die passende Gelegenheit. „Wir haben bereits eine Reihe von sehr interessanten Anmeldungen, u. a. Gesang, Musikperformance und Poetry Slam“, heißt es vom Veranstalter. Nach den Live-Darbietungen gibt es eine After-Party mit DJ Zero23.

Das Event wird vom Anraser Pfleghaus unter dem Motto "Kultur aus dem Pfleghaus" organisiert. Interessierte Künstlerinnen und Künstler können sich online anmelden. Auch Besucher sind herzlich eingeladen.

Eventinfos:

Datum: Freitag, 23. Jänner

Freitag, 23. Jänner Ort: Kultursaal Anras

Kultursaal Anras Uhrzeit: 19 Uhr