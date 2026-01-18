Silber für Egle/Kipp und Bronze für Gatt/Schöpf bei Rodel-EM in Oberhof

Oberhof – Die Tirolerinnen Selina Egle und Lara Kipp haben die EM-Titelverteidigung im Rodel-Doppelsitzer verpasst, mit Silber aber ihre nächste Medaille fixiert. Den Weltmeisterinnen fehlten bei den Kontinentaltitelkämpfen im Rahmen des Weltcups 0,181 Sek. auf die Deutschen Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal. Im Männer-Bewerb holten Juri Gatt/Riccardo Schöpf Bronze. Silber in der Teamstaffel hinter Deutschland brachte zum Abschluss die fünfte ÖRV-Medaille im fünften Bewerb.

Selina Egle und Lara Kipp jubelten über EM-Silber. © IMAGO/kristen-images.com / Michael Kristen

Am Vortag hatten für Österreich im Einzel Jonas Müller Gold und Lisa Schulte Silber erobert. Egle/Kipp lagen auch schon nach dem ersten Lauf hinter Degenhardt/Rosenthal. Im Finale legten sie stark vor, die Deutschen konterten aber mit neuerlichem Bahnrekord. "Sie waren fahrerisch heute doch eine Welt besser, das muss man ihnen lassen. Aber wir können mit dem zweiten Platz voll zufrieden sein", sagte Egle. Kipp sah es ähnlich. "Wir freuen uns jedes Mal, dass wir vorne dabei sein können. Wir haben heuer bisher nur erste und zweite Plätze. Wir hoffen, es geht so weiter." Bronze ging 0,151 hinter dem österreichischen Duo an die deutschen Favoritinnen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina.

Gatt/Schöpf retteten Bronze drei Tausendstel vor Deutschen