Tiroler Doppelsitzer Gatt/Schöpf rodelte in Oberhof zu EM-Bronze

Oberhof - Die österreichischen Rodler Juri Gatt/Riccardo Schöpf haben bei der EM in Oberhof im Doppelsitzer Bronze erobert. Schneller waren am Sonntag beim Weltcupbewerb nur die deutschen Titelverteidiger Tobias Wendl/Tobias Arlt und deren Landsleute Toni Eggert und Florian Müller. Ihre neuerliche Medaille retteten die Vorjahreszweiten Gatt/Schöpf vor den Deutschen Hannes Orlamünder/Paul Gubitz um nur drei Tausendstel.