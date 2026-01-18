Wissen fehlt
Diese unbekannten Gefahren birgt die Künstliche Intelligenz für Tirols Betriebe
Klingt plausibel, ist aber oft Quatsch: Die Antworten der KI können Mitarbeitende und Chefs aufs Glatteis führen und zu falschen Entscheidungen verleiten.
© iStock
Künstliche Intelligenz hat sich inzwischen zu einem der größten Geschäftsrisiken für Unternehmen weltweit entwickelt. Dabei kann die KI den Betrieben auch dann gefährlich werden, wenn gar keine böse Absicht im Spiel ist. Was heißt das für Tirols Firmen?