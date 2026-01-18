Coach Glasner steht nach Wutrede vor Rauswurf bei Crystal Palace

London – Oliver Glasner muss nach seiner Wutrede gegen den eigenen Verein englischen Berichten zufolge mit dem vorzeitigen Aus als Trainer von Crystal Palace rechnen. Die Kommentare des 51-jährigen Österreichers hätten die Führungsriege des Vereins verärgert, hieß es unter anderem im Guardian. Palace erwäge, seinen Trainer zu entlassen, nachdem sich dieser öffentlich darüber geäußert hatte, dass der Vorstand ihn und seine Spieler im Stich gelassen habe, schrieb die Daily Mail.

Glasner hatte kürzlich bekanntgegeben, dass er seinen Vertrag nicht verlängern werde. Gültig ist dieser noch bis zum Ende dieser Saison. Er hatte es bei dieser Ankündigung allerdings nicht belassen, sondern in bemerkenswerter Weise danach öffentlich mit der Vereinsführung abgerechnet. Auslöser war der geplante Transfer von Leistungsträger Marc Guehi zu Manchester City vor dem Premier-League-Spiel gegen den AFC Sunderland.