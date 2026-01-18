Pyro-Gegenstand in Hand explodiert: Tiroler bei Demo in Wels schwer verletzt

Wels – Schwer an der Hand verletzt wurde am Samstag ein 31-jähriger Innsbrucker in Wels. Der Mann war auf einer angemeldeten Demonstration der Solidarwerkstatt Österreich mit etwa 100 Teilnehmern, als er im Getümmel einen pyrotechnischen Gegenstand in die Luft hielt. Dieser explodierte in seiner linken Hand.

Laut Polizei zog sich der Tiroler durch die Explosion schwere Verletzungen zu. Auch ein weiterer Teilnehmer der Demonstration, ein 69-jähriger Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck, wurde durch die Explosion unbestimmten Grades verletzt. Anwesende leisteten den beiden Männern bis zum Eintreffen der Rettung und des Notarztes Erste Hilfe. Der Innsbrucker wurde ins Kepler-Universitätsklinikum in Linz eingeliefert.