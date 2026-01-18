34-Jährige übersah Pkw

Kollision an Kreuzung in Langkampfen: 86-Jährige schwer verletzt

Zu einem folgenschweren Unfall an einer Kreuzung in Langkampfen kam es am Sonntagvormittag. Kurz nach 10 Uhr war eine 86-jährige Autofahrerin auf der Langkampfener Straße im Ortsteil Niederbreitenbach in Richtung Kirchbichl unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 34-jährige Lenkerin von der Inntalautobahn ab, um auf die Langkampfener Straße einzubiegen. Beim Einfahren übersah die Frau den Pkw der 86-Jährigen und es kam zur seitlichen Kollision.

Dabei zog sich die 34-Jährige leichte Verletzungen im Bereich des Gesichts und die 86-Jährige schwere Brustkorbverletzungen zu. Die Pensionistin musste vom Rettungsdienst nach Erstversorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus Kufstein gebracht werden. An beiden Autos entstand erheblicher Schaden. (TT.com)

