Kollision an Kreuzung in Langkampfen: 86-Jährige schwer verletzt

Zu einem folgenschweren Unfall an einer Kreuzung in Langkampfen kam es am Sonntagvormittag. Kurz nach 10 Uhr war eine 86-jährige Autofahrerin auf der Langkampfener Straße im Ortsteil Niederbreitenbach in Richtung Kirchbichl unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 34-jährige Lenkerin von der Inntalautobahn ab, um auf die Langkampfener Straße einzubiegen. Beim Einfahren übersah die Frau den Pkw der 86-Jährigen und es kam zur seitlichen Kollision.