Erneut Rodlerin am Rangger Köpfl abgestürzt: 53-Jährige schwer verletzt

Oberperfuss – Nachdem bereits am Samstag eine 50-jährige Frau mit ihrer Rodel am Rangger Köpfl verunfallt war, ereignete sich am Sonntag ein ähnliches Unglück. Gegen 13.10 Uhr fuhr eine 53-jährige Ukrainerin mit ihrer 27-jährigen Tochter die Rodelbahn Richtung Stiglreith hinunter. Beide waren mit einer eigenen Rodel unterwegs.

Auf einem längeren geraden Teilstück verlor die 53-Jährige die Kontrolle und fuhr über den rechten Rand der Bahn hinaus. Sie stürzte etwa fünf Meter über steiles Waldgelände ab und blieb schwer verletzt liegen. Vorbeikommende Wintersportler leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab.

Die Ukrainerin, die keinen Helm getragen hatte, wurde von der Bergrettung Innsbruck erstversorgt und nach Taubergung vom Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Sie erlitt schwere Kopf- und Armverletzungen. (TT.com)