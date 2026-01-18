Bei Kurs des Alpenvereins

Lawinenabgang mit vier Toten im Pongau: „Dieses Unglück schmerzt zutiefst“

Die Bergretter waren rasch vor Ort, weil sie zuvor bei einem anderen tödlichen Lawinenunglück im Einsatz standen.
© APA/HUNDESTAFFEL BERGRETTUNG
Renate Perktold

Von Renate Perktold

Zwei Tiroler, eine Steirerin und ein Oberösterreicher starben am Samstag bei einem Lawinenabgang im Großarltal. Sie waren im Rahmen einer Fortbildung des Alpenvereins in einer siebenköpfigen Gruppe unterwegs. Am Tag nach dem Unglück herrscht Fassungslosigkeit.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561