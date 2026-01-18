Bei Kurs des Alpenvereins
Lawinenabgang mit vier Toten im Pongau: „Dieses Unglück schmerzt zutiefst“
Die Bergretter waren rasch vor Ort, weil sie zuvor bei einem anderen tödlichen Lawinenunglück im Einsatz standen.
© APA/HUNDESTAFFEL BERGRETTUNG
Zwei Tiroler, eine Steirerin und ein Oberösterreicher starben am Samstag bei einem Lawinenabgang im Großarltal. Sie waren im Rahmen einer Fortbildung des Alpenvereins in einer siebenköpfigen Gruppe unterwegs. Am Tag nach dem Unglück herrscht Fassungslosigkeit.