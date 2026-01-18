❓ Testet euer Wissen
Quiz zum Winnie-Puuh-Tag: Wie gut kennt ihr euch im Hundertmorgenwald aus?
Die Abenteuer von Pu dem Bären und seinen Freunden gibt es in allerhand (Hör-)Büchern, Comics, Serien und Kinofilmen zu sehen.
© Disney
Wer kennt ihn nicht, den sanftmütigen, liebenswerten und oftmals vergesslichen Bären aus dem Hundertmorgenwald? Generationen sind mit Winnie Puuh und seinen tierischen Freunden aufgewachsen. Am 18. Jänner feiert der Erfinder der Geschichten Geburtstag – und wir wollen wissen, ob ihr bärenstarke Kenner oder noch im Winterschlaf seid.
Winnie-Puuh-Quiz
Pu der Bär ist ein Antiheld: Nach eigenem Bekunden nicht besonders schlau, dafür aber verfressen – und bei Kindern durchaus beliebt. Doch was wissen Sie über den Honigliebhaber?
Frage 1 von 14:
Was isst Winnie Puuh am liebsten?
