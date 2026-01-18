Quiz zum Winnie-Puuh-Tag: Wie gut kennt ihr euch im Hundertmorgenwald aus?

Wer kennt ihn nicht, den sanftmütigen, liebenswerten und oftmals vergesslichen Bären aus dem Hundertmorgenwald? Generationen sind mit Winnie Puuh und seinen tierischen Freunden aufgewachsen. Am 18. Jänner feiert der Erfinder der Geschichten Geburtstag – und wir wollen wissen, ob ihr bärenstarke Kenner oder noch im Winterschlaf seid.