75-Jährige im Tannheimer Tal von Wohnwagen überrollt

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag bei einem Campingplatz in Grän im Tannheimer Tal. Gegen 15.15 Uhr fuhr ein 77-jähriger Lenker mit seinem Wohnwagengespann in eine Campingplatz-Einfahrt. Seine 75-jährige Ehefrau nahm denselben Weg zu Fuß.

Aus bislang unbekannter Ursache stürzte die Frau und geriet unter die Räder des Wohnwagens. Dabei wurde sie im Bereich des linken Unterschenkels überrollt und schwer verletzt. Sie musste vom Notarzthubschrauber „RK2“ ins Krankenhaus nach Pfronten (Deutschland) geflogen werden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Grän mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften, die Rettung sowie die Polizei. (TT.com)