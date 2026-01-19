Schweres Zugunglück in Spanien: Zahl der Toten auf 40 gestiegen

Zwei Hochgeschwindigkeitsgarnituren kollidierten nach einer Entgleisung. Berichten zufolge starben mindestens 40 Menschen, es gibt Dutzende Schwerverletzte. Die Unglücksursache ist noch unklar.

Madrid – Bei einem der schwersten Eisenbahnunglücke in der Geschichte Spaniens sind am Sonntagabend in Andalusien im Süden des Landes mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 170 Reisende seien verletzt worden, davon 24 schwer und fünf sehr schwer, teilten die Behörden mit. Das Außenministerium befand sich in Kontakt mit den spanischen Behörden. Zunächst gab es keine Hinweise, dass sich auch Österreicher unter den Opfern befinden würden, hieß es auf APA-Anfrage.

📽️ Video | Viele Tote bei Zugunglück

Auch Deutsche unter den Opfern

Es werde befürchtet, dass die Zahl der Toten noch weiter steigen werde. Der regionale Regierungschef Andalusiens, Juanma Moreno, schloss nicht aus, dass in den „Trümmerhaufen aus Metall“ weitere Leichen liegen könnten. Unterdessen rätselten Experten über die möglichen Ursachen der Katastrophe, deren Klärung voraussichtlich Wochen und Monate in Anspruch nehmen werde.

Deutsche sind unter den Opfern. „Leider müssen wir davon ausgehen, dass sich auch deutsche Staatsangehörige unter den Betroffenen befinden. Über die Anzahl gibt es derzeit noch keine verlässlichen Angaben“, hieß es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin.

Der Iryo-Zug war mit mehr als 300 Menschen an Bord von Málaga nach Madrid unterwegs. © APA/AFP/@eleanorinthesky (via X)/-UGC

Die Tragödie hatte sich am Sonntagabend ereignet. Gegen 19.40 Uhr waren die beiden letzten Waggons eines Iryo-Hochgeschwindigkeitszuges der italienischen Gesellschaft Trenitalia nahe der Gemeinde Adamuz in der Provinz Córdoba bei einem Tempo von etwas mehr als 200 Kilometern pro Stunde entgleist und in das benachbarte Gleis geraten, wie die spanische Bahngesellschaft Renfe mitteilte. Der tragische Zufall wollte es, dass just zu dem Zeitpunkt ein entgegenkommender Hochgeschwindigkeitszug von Renfe mit ähnlicher Geschwindigkeit vorbeifuhr, frontal mit den entgleisten Waggons kollidierte und aus den Schienen geworfen wurde.

„Schreie, weinende Kinder, Blut“

„Der Aufprall war so heftig, dass die beiden vorderen Wagen des Renfe-Zuges infolgedessen aus den Gleisen geschleudert wurden“, sagte Verkehrsminister Óscar Puente. Diese Waggons stürzten eine vier Meter hohe Böschung hinunter und wurden weitgehend zerstört.

Der Iryo-Zug war mit mehr als 300 Menschen an Bord von Málaga nach Madrid unterwegs, der in Madrid gestartete Renfe-Zug fuhr mit rund 200 Passagieren nach Huelva. Der Verkehr auf der wichtigen Strecke zwischen Madrid und Andalusien werde für längere Zeit unterbrochen bleiben, hieß es. Viele Menschen, die in verschiedenen Städten von Zugausfällen aufgrund des Unfalls betroffen waren, verbrachten die Nacht in Bahnhöfen.

Eine junge Frau kämpfte im Interview des TV-Senders RTVE mit den Tränen, als sie den Alptraum beschrieb, den sie im Iryo-Unglückszug erlebte. „Es gab eine Vollbremsung, es wurde stockdunkel. Ich fiel kopfüber aus dem Sitz. Menschen und Gepäck flogen durch die Luft, es gab Schreie, weinende Kinder, Blut. Ich fühle mich, als wäre ich neu geboren.“ Ein anderer Passagier, der Journalist Salvador Jiménez, sagte: „Es war wie ein Erdbeben.“ Zur Identität und Herkunft der Opfer wurden zunächst keine Angaben gemacht.

© APA/AFP/@eleanorinthesky (via X)/-UGC

Königshaus und Papst sprachen Beileid aus

Unter den Todesopfern ist den amtlichen Angaben zufolge der Lokführer des Renfe-Zuges. Zahlreiche Fahrgäste waren stundenlang in den Zügen eingeschlossen. Feuerwehrleiter Paco Carmona sprach von einem sehr schwierigen Einsatz: „Es ist ein schwer zugängliches Gebiet. Das Ausmaß der Zerstörung war zudem groß. Chaos, offene Brüche.“

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez sicherte schnelle Hilfe zu und machte sich von Madrid aus auf den Weg zum Unglücksort. Er werde auch nicht wie vorgesehen am Dienstag am Weltwirtschaftsforum in Davos teilnehmen, teilte die Regierung mit. „Heute ist eine Nacht tiefen Schmerzes für unser Land“, schrieb er auf der Plattform X.

König Felipe VI. und seine Frau, Königin Letizia, sprachen von Griechenland aus den Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus und wünschten allen Verletzten eine schnelle und vollständige Genesung. Sie kündigten an, dass sie nach der Beisetzung von Irene von Griechenland, der Schwester von Altkönigin Sofía, vorzeitig in die Heimat zurückkehren würden. Felipe wurde am Dienstag in Adamuz erwartet.

Beileidsbekundungen trafen aus aller Welt ein. Papst Leo XIV. zeigte sich tief betroffen. In einem Beileidstelegramm an den Erzbischof von Valladolid und Vorsitzenden der Spanischen Bischofskonferenz. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, andere EU-Spitzen, Papst Leo XIV., Spaniens Tennis-Ikone Rafael Nadal und sogar die Regierung Thailands, wo sich vergangene Woche ebenfalls ein schweres Zugunglück ereignet hatte, drückten ihr Mitgefühl aus.

Das Unglück gibt Rätsel auf. © APA/AFP/Guardia Civil/HANDOUT

Tragödie wirft Fragen auf

Die Ursache des Unfalls blieb zunächst unklar – die Tragödie gibt Rätsel auf. „Das ist schon ein extrem ungewöhnlicher Unfall“, sagte Minister Puente. „Gerade Strecke, ein ziemlich neuer Zug, ein erst jüngst mit einer Investition von 700 Millionen Euro renovierter Streckenteil.“ Man müsse nun das Ergebnis der Ermittlungen abwarten. Der Iryo-Zug war 2022 in Dienst gestellt worden und erst am Donnerstag einer technischen Prüfung unterzogen worden, wie RTVE unter Berufung auf die Bahngesellschaft berichtete.

Der Bahn-Experte Joan Carlos Salmerón betonte im Fernsehen, es könne einen Schaden am Gleis, einen Gegenstand auf den Schienen oder einen Fehler beim Zug selbst gegeben haben. Auf Luftaufnahmen waren die beiden verunglückten Züge zu sehen, die etwa 500 Meter voneinander entfernt zum Stehen gekommen waren.

Menschliches Versagen wurde ausgeschlossen. Auf dem Streckenabschnitt sei eine Höchstgeschwindigkeit von 250 erlaubt gewesen. Die Zugführer hätten bei mehr als 200 Kilometern pro Stunde keine Möglichkeit gehabt, rechtzeitig zu reagieren. Nur etwa 20 Sekunden nach dem Entgleisen der beiden Waggons sei der entgegenkommende Zug bereits in die Wagen gekracht. Im Fernsehen waren Unfallexperten zu sehen, die jedes Detail der Trümmer und der Gleise fotografierten und markierten.

