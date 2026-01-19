Weltwirtschaftsforum beginnt in Davos

In Davos beginnt am Montag die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums. Das fünftägige Treffen unter dem Motto "A Spirit of Dialogue" (etwa: Im Geiste des Dialogs) findet angesichts der Drohungen von US-Präsident Donald Trump, die zum NATO-Verbündeten Dänemark gehörende Insel Grönland übernehmen zu wollen, in einem geopolitisch angespannten Kontext statt. Trumps für Mittwoch geplante Rede in dem Schweizer Kurort wird daher mit Spannung erwartet.

Es ist das erste Mal seit 2020, dass Trump wieder persönlich in Davos erscheint. Er hatte den Streit um Grönland am Wochenende nochmals angeheizt, indem er acht europäischen Ländern mit neuen Zöllen drohte. An dem Treffen in Davos nehmen neben hunderten Unternehmenschefs mehr als 60 Staats- und Regierungschefs teil, unter ihnen auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), der von Dienstag bis Donnerstag in der Schweiz sein wird. Insgesamt erwartet werden etwa 3.000 Teilnehmer.

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi wurde ausgeladen: wegen des brutalen Vorgehens gegen Demonstranten im Iran. Eigentlich sollte Araqchi am Dienstag auf dem Treffen bei einer Veranstaltung zu Wort kommen, zuletzt stand er noch als Teilnehmer im Programm. "Der iranische Außenminister wird nicht nach Davos reisen", teilte ein WEF-Sprecher nun auf Anfrage mit. "Obwohl er im vergangenen Herbst eingeladen worden war, ist es angesichts der tragischen Verluste an Menschenleben in Iran in den letzten Wochen nicht angebracht, dass die iranische Regierung dieses Jahr in Davos vertreten ist." Bei Protesten gegen die autoritäre iranische Führung waren Tausende Menschen getötet worden. Daraufhin gab es Kritik an Araqchis Teilnahme.