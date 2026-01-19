Kommentar

Die Lawine weiß nicht, dass du Experte bist

Florian Madl

Kommentarvon Florian Madl

Acht tote Skitourengänger, das ist die tragische Bilanz des Wochenendes. Der Versuch, Muster zu erkennen, liest sich wie eine Schuldzuweisung. Und doch treten Häufungen auf.