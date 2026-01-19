- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Kommentar
Die Lawine weiß nicht, dass du Experte bist
Kommentarvon Florian Madl
Acht tote Skitourengänger, das ist die tragische Bilanz des Wochenendes. Der Versuch, Muster zu erkennen, liest sich wie eine Schuldzuweisung. Und doch treten Häufungen auf.
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten