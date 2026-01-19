Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Imst: Zwei Autos abgebrannt

Imst – In der Nacht auf Montag sind in Imst zwei vor einer Wohnanlage abgestellte Autos in Brand geraten. Wie es dazu kam, ist unklar.

Das Feuer brach laut Polizei gegen 1 Uhr aus. Ein Anrainer bemerkte den Brand und schlug Alarm. Die Freiwillige Feuerwehr Imst rückte mit 22 Mitgliedern und vier Fahrzeugen aus. Als die Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, standen die beiden Fahrzeuge bereits in Vollbrand.