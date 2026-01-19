Unfall in Tiroler Kletterhalle: 25-Jähriger bei Vier-Meter-Absturz schwer verletzt

In einer Kletterhalle im Bezirk Kufstein hat sich ein 25-Jähriger bei einem Unfall am Sonntagabend schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war zuvor laut Polizei mehrere Routen allein geklettert und hatte sich dabei mittels Selbstsicherung gesichert.

Als er kurz vor 21.30 Uhr eine Route mit der Schwierigkeit 7- kletterte, verwendete er diese Sicherung nicht – warum, ist bislang unklar. Der 25-Jährige verlor den Halt und stürzte aus etwa vier Metern Höhe auf den Boden. Dabei verletzte er sich schwer im Bereich des Sprunggelenkes und der Hüfte.