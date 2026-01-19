Misolic bei Australian Open gegen Davidovich Fokina glatt out

Melbourne – Filip Misolic hat bei den Tennis-Australian-Open für keine Überraschung sorgen können. Der 24-jährige Steirer war am Montag in der 1. Runde des Grand-Slam-Turniers gegen den als Nummer 14 gesetzten Spanier Alejandro Davidovich Fokina chancenlos, unterlag in 1:42 Stunden 2:6,3:6,3:6. Damit muss der Ranglisten-84. auf seinen Premierensieg in Melbourne weiter warten, 2023 und 2024 war er in der 1. Quali-Runde gescheitert. Österreich ist im Männer-Einzel nicht mehr vertreten.

„Es war ein schwieriges Match, ich habe vom Ergebnis und gefühlt keine Chancen gehabt“, sagte Misolic. Mit dem Spiel des Ranglisten-15. habe er sich schwer getan. „Ich habe nicht gewusst, wie ich ihm wehtun soll. Er spielt von der Klasse ein Level über mir, ich bin immer ein bisschen langsamer beim Schlag.“ Damit war sein erstes Antreten in einem Major-Hauptbewerb als durch das Ranking fix qualifizierter Spieler nicht von Erfolg gekrönt. Zuvor hatte er sich jeweils durch die Qualifikation kämpfen müssen. 2024 (2. Runde) und 2025 (3. Runde) konnte er dabei bei den French Open überraschen. In Wimbledon scheiterte er vergangenes Jahr in der 1. Runde. Bei den US Open war er noch nie im Hauptfeld vertreten.

Über 80.000 Euro Preisgeld für Misolic

Zumindest aus finanzieller Sicht hat sich Melbourne für Misolic richtig gelohnt. 150.000 Australische Dollar (85.959 Euro) gibt es für Verlierer der Auftaktrunde. Österreichs Nummer eins nimmt aber auch sonst Positives mit. „Es war wunderschön erstmals direkt im Hauptbewerb zu sein, die Atmosphäre in einem vollen Stadion war unglaublich gut. Ich habe es wirklich genossen, schade, dass es schon zu Ende ist“, meinte der ÖTV-Akteur.