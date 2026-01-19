Totalschaden am Wagen
51-jähriger Alkolenker bei Unfall auf Inntalautobahn verletzt
Innsbruck – Ein 51-jähriger, alkoholisierter Autofahrer ist am frühen Sonntagabend auf der Inntalautobahn (A12) in Innsbruck verunfallt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 18 Uhr Richtung Westen, als er auf Höhe der Ausfahrt Innsbruck Ost aus unbekannter Ursache gegen einen sogenannten Anpralldämpfer prallte.
Der Kroate erlitt bei dem Aufprall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. An seinem Auto entstand Totalschaden. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv. Der 51-Jährige ist seinen Führerschein vorerst los. (TT.com)