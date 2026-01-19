51-jähriger Alkolenker bei Unfall auf Inntalautobahn verletzt

Innsbruck – Ein 51-jähriger, alkoholisierter Autofahrer ist am frühen Sonntagabend auf der Inntalautobahn (A12) in Innsbruck verunfallt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 18 Uhr Richtung Westen, als er auf Höhe der Ausfahrt Innsbruck Ost aus unbekannter Ursache gegen einen sogenannten Anpralldämpfer prallte.