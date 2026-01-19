Regungslos im Wald gefunden: 58-Jähriger auf Skipiste im Zillertal tödlich verunglückt

Rohrberg – Ein 58-jähriger Tourist ist am Sonntag beim Skifahren tödlich verunglückt. Gegen 17 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle die Meldung wegen eines Skiunfalls auf einer roten Piste in Rohrberg ein. Vor Ort fanden die Pistenretter den leblosen Mann in einem steilen Waldstück neben der Piste liegen.

Trotz der Reanimationsversuche der Ersthelfer konnte der Notarzt nur mehr den Tod des Dänen feststellen.