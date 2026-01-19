Polizei sucht Zeugen
Regungslos im Wald gefunden: 58-Jähriger auf Skipiste im Zillertal tödlich verunglückt
Rohrberg – Ein 58-jähriger Tourist ist am Sonntag beim Skifahren tödlich verunglückt. Gegen 17 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle die Meldung wegen eines Skiunfalls auf einer roten Piste in Rohrberg ein. Vor Ort fanden die Pistenretter den leblosen Mann in einem steilen Waldstück neben der Piste liegen.
Trotz der Reanimationsversuche der Ersthelfer konnte der Notarzt nur mehr den Tod des Dänen feststellen.
Der Unfallhergang ist derzeit unbekannt. Die Polizei ersucht Zeugen des Vorfalls – insbesondere eine Frau, die am Unfallort gesehen worden sein soll – sich bei der Polizeiinspektion Mayrhofen (Tel. 059133/7254) oder der Polizeiinspektion Zell am Ziller (Tel. 059133/7257) zu melden. (TT.com)