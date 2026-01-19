Zweiter Titel bei der Junioren-WM: Tiroler Freeriderin Häusl jubelte in Kappl

Erst 16 Jahre alt und schon zweimal Juniorenweltmeisterin: Wie vor zwei Jahren setzte sich die Tirolerin Jana Häusl (Ski-Club Arlberg) auch am Montag beim Heim-Event in Kappl die Krone auf. Die Tochter von Freeride-Legende Stefan Häusl verwies in der Ski-Wertung die Kanadierin Saw­yer Popovitch und die Schweizerin Nima Janet-Moreillon auf die Plätze.