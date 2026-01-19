Mit erst 16 Jahren

Zweiter Titel bei der Junioren-WM: Tiroler Freeriderin Häusl jubelte in Kappl

Jana Häusl (Mitte), Tochter von Freeride-Legende Stefan Häusl, wiederholte ihren Titel aus dem Jahr 2024 und kürte sich zur Juniorenweltmeisterin.
© FWT

Erst 16 Jahre alt und schon zweimal Juniorenweltmeisterin: Wie vor zwei Jahren setzte sich die Tirolerin Jana Häusl (Ski-Club Arlberg) auch am Montag beim Heim-Event in Kappl die Krone auf. Die Tochter von Freeride-Legende Stefan Häusl verwies in der Ski-Wertung die Kanadierin Saw­yer Popovitch und die Schweizerin Nima Janet-Moreillon auf die Plätze.

Bei den Ski-Herren kürte sich indes der Vorarlberger Jem Müller zum Vize-Juniorenweltmeister, während der Tiroler Julian Unterbrunner auf Platz 16 landete. (TT.com)

Die Junioren-WM in voller Länge | FJCW in Kappl