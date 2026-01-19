Nach spektakulärem Sturz ins Ziel: Ski-Star Robinson meldet sich mit Update

Alice Robinson sorgte für den Schockmoment beim Super-G der Damen in Tarvis am Sonntag. Die Neuseeländerin machte beim Zielsprung zu wenig Richtung und konnte nach der Landung dem nächsten Tor nicht mehr ausweichen. Die Führende der Disziplinenwertung kam in der Folge schwer zu Sturz und schlitterte anschließend über die Ziellinie.

Video | Sturz von Robinson

Nach der ersten Versorgung im Zielraum konnte schon leichte Entwarnung gegeben werden. Noch am Sonntag meldete sich Robinson mit einem Update in ihrer Insta-Story: „Ein dramatisches Ende des Rennens. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass nach derzeitigem Stand alles okay ist, von ein paar Schrammen abgesehen.“

Das Rote Trikot in der Super-G-Wertung verlor sie nach dem gestrigen Rennen, doch in Richtung Olympia gab es von ihr bereits eine Kampfansage: „Ich habe die letzten Wochen definitiv ein paar Schläge einstecken müssen, aber ich greife weiter an. Let’s f... go!“ (TT.com)