Zwei Tiroler unter Opfern: Ermittlungen nach Lawinenabgang mit vier Toten im Pongau

Nach dem Lawinenunglück mit vier Toten am Samstag in Großarl wurde ein Ermittlungsverfahren gegen die Kursleiterin wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Ein Sachverständiger wurde bestellt.

Großarl – Nach dem Lawinenunfall einer Alpenvereinsgruppe im Großarltal im Pongau mit vier Toten am Samstag hat die Staatsanwaltschaft Salzburg ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ermittelt wird gegen die Bergführerin, die die Gruppe geführt hatte, wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung, sagte die stellvertretende Mediensprecherin Elena Haslinger am Montag. Außerdem wurde noch am Wochenende ein Sachverständiger bestellt, der die Unfallursache ermitteln soll. Mehr könne sie derzeit noch nicht sagen, weil die Ermittlungen noch am Anfang stehen, betonte Haslinger.

Zwei Tiroler unter Opfern

Die Lawine war Samstagnachmittag unterhalb des Thronecks auf einer Seehöhe von etwa 2000 Metern abgegangen. Die Schneemassen erfassten die Richtung Finsterkopf aufsteigende siebenköpfige Skitourengruppe, rissen sie mit und verschütteten alle völlig. Für zwei Männer aus Tirol im Alter von 65 und 63 Jahren, eine 60-Jährige aus der Steiermark sowie einen 53-Jährigen aus Oberösterreich kam jede Hilfe zu spät. Sie konnten nur mehr tot ausgegraben werden.

Das Schneebrett war rund 150 Meter breit und 250 Meter lang. © APA/Bergrettung Salzburg

Ein 58-jähriger Salzburger konnte sich selbst aus den Schneemassen befreien. Er blieb unverletzt, setzte die Rettungskette in Gang und begann sofort, seine Kameraden zu suchen und auszugraben. Alle Kursteilnehmer hatten Lawinenverschütteten-Suchgeräte (LVS) bei sich. Ein Mann und eine Frau konnten noch lebend aus der Lawine befreit werden.

Gruppe war erfahren

Bei der Gruppe handelte es sich um einen Kurs im Rahmen des regulären Winterausbildungsprogramms des Alpenvereins. Laut Gerald Zagler, Sprecher des Alpenvereins, war der Kurs für erfahrene Tourengeher von einer Bergführerin geleitet worden. Die Ermittler der Alpinpolizei und Sachverständige müssen nun klären, ob die Frau Mitschuld am Unglück trägt.

Mehr zum Thema: