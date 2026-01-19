Die Brücke steht, die Arbeiten gehen weiter: Wann die Bahnstrecke im Inntal wieder frei ist

Am Sonntag ging das Herzstück der derzeitigen Bahnsanierung bei der Rauchmühle in Innsbruck über die Bühne: Das neue Brückenelement wurde eingeschoben. Allerdings dauern die Arbeiten auf der Zugstrecke weiter an. Erst in rund eineinhalb Wochen kehrt für PendlerInnen und Fernreisende wieder Normalität ein.