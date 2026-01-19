Freie Fahrt in Sicht
Die Brücke steht, die Arbeiten gehen weiter: Wann die Bahnstrecke im Inntal wieder frei ist
Das 1,4 Tonnen schwere Brückenelement wurde am Sonntag mit zwölf Transportern an seinen Platz bugsiert. Mit einer Länge von 29 Metern und einer Breite von 11,5 Metern war es nicht gerade handlich.
Am Sonntag ging das Herzstück der derzeitigen Bahnsanierung bei der Rauchmühle in Innsbruck über die Bühne: Das neue Brückenelement wurde eingeschoben. Allerdings dauern die Arbeiten auf der Zugstrecke weiter an. Erst in rund eineinhalb Wochen kehrt für PendlerInnen und Fernreisende wieder Normalität ein.